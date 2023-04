Ingresso alle 23. La fila di giovani e veterani è già pronta per godersi l’ultimo spettacolo di una stagione ricca di concerti all’Opera Music Forum della Fiera di Cagliari.

La guest star della serata è tra i primissimi dj che hanno fatto la storia della musica da consolle internazionale: Bob Sinclar, con i suoi pezzi da novanta, ha radunato nel capoluogo sardo circa 5mila persone.

Si aprono i cancelli. Si parte con i primi due dj set: apre la serata C_Sky che scalda la sala, già gremita di persone che non vedono l’ora di saltare e ballare a ritmo di musica. Poi è il turno di Laddo, che conquista i presenti per circa un’ora di intrattenimento.

Ora, però, è il momento del dj francese più conosciuto al mondo. Attorno all’una e mezza sale sul palco Bob Sinclar. La folla è in visibilio. Tanti applausi e voglia di godersi lo spettacolo.

Per quasi due ore l’acclamato dj mixa tutti i suoi successi più noti: dai remix dei brani di Raffaella Carrà a World Hold On, da Beat Goes On a LaLa Song, fino al gran finale di Love Generation.

