Nuovo scontro politico sull’autovelox della 131 dir in territorio comunale di Selargius.

Secondo la consigliera PD, Paola Maccioni, come riporta L’Unione Sarda, “le sentenze del giudice di pace continuano a confermare che quell’autovelox non è posizionato in maniera legittima”. L’esponente dem, inoltre, ricorda gli oltre 200 ricorsi presentati da altrettanti automobilisti e accolti sinora con tanto di sanzioni annullate.

Immediata la replica dell’assessore al Bilancio, Sandro Porqueddu: “È tutto regolare, diverse cause le stiamo vincendo e a breve presenteremo tutta la documentazione che conferma la legittimità”.

Il pomo della discordia, dal lontano agosto 2020 – quando è stato attivato l’autovelox – sarebbe la distanza dal primo cartello che indica la presenza del dispositivo.

I ricorsi vinti dagli automobilisti hanno portato a un debito fuori bilancio di circa 600 euro.

