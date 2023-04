Svolta nelle indagini sulla morte di Davide Calvia, il sub 38enne trovato senza vita al largo di Castelsardo, dopo giorni di ricerche.

Dall’autopsia sono emersi nuovi dettagli: l’uomo potrebbe essere stato vittima di violenza. Come riporta La Nuova Sardegna, infatti, il sub sassarese avrebbe riportato traumi e lesioni che non sarebbero compatibili con gli urti sugli scogli.

Il 38enne era stato disperso per dieci giorni nel Golfo dell’Asinara, dopo che la barca sulla quale si trovava insieme al cugino superstite Giovannino Pinna – ora indagato per naufragio colposo – era affondata lasciando i due pescatori in balìa delle onde.

Il corpo del sub 38enne è stato ritrovato senza vita il 22 aprile scorso.

