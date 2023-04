Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri per un incendio divampato nel cortile delle ex Fornaci di Quartu.

Le fiamme si sono sviluppate tra i rifiuti presenti all’interno dell’area.

In corso le indagini dei carabinieri per risalire all’origine del rogo e individuare eventuali responsabili: non si esclude la pista dolosa, sebbene non siano state trovate tracce di materiale infiammabile.

