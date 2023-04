Non funziona l’impianto di riscaldamento nella comunità per anziani. Per questo un settantasettenne di Cagliari, legale rappresentante della struttura gestita da una cooperativa sociale, è stato segnalato dai Carabinieri del Nas.

I militari hanno intimato all’uomo l’immediato ripristino della funzionalità della caldaia.

