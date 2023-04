Nel corso di un incontro a Iglesias per presentare il libro “Meglio Soru (o no?)” di Massimo Dadea, l’ex governatore Renato Soru ha rilanciato l’idea delle primarie del centrosinistra per le Regionali. E ha sottinteso, ancora una volta, la possibilità di “scendere in campo”. Lo riporta il giornalista Giampaolo Meloni.

“Le primarie sono il modo migliore per scegliere il candidato del centrosinistra. C’è bisogno di tutti, magari anche di me. Dobbiamo cercare le risorse migliori. E il modo migliore per farlo credo sia quello di decidere alla luce del sole” ha commentato.

L’ex governatore e patron di Tiscali ha lanciato un monito a tutto il fronte. “Non sarà facile vincere le elezioni. Concordo che il centrosinistra non abbia già vinto. Temo che possa andarci diviso, senza un progetto. Sarebbe una colpa storica”.

Infine una dichiarazione che sa di candidatura. “Abbiamo una Regione che vive alla giornata, che non ha uno straccio di progetto, di idea. È possibile il sogno di una Sardegna europea? Sì, è un progetto realizzabile”.

