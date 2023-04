La comunità di Villa Verde è finalmente pronta a riappropriarsi della sua nuova chiesa parrocchiale. Un’opera costruita ex novo: i lavori sono durati sette anni, rallentati anche dall’emergenza pandemia.

Un progetto della Diocesi di Ales-Terralba, finanziato con i fondi della Conferenza Episcopale Italiana e dell’amministrazione comunale di Villa Verde.

Domenica 30 aprile alle 17,30 si svolgerà la cerimonia della dedicazione della nuova chiesa della Beata Vergine Assunta. Un momento importante per il piccolo paese, definito dal sindaco Sandro Marchi “una giornata di festa, ma soprattutto un appuntamento storico per la nostra piccola comunità, atteso da tanto tempo”.

Lo ha seguito il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda: “Una festa per tutto il territorio. Condividiamo con soddisfazione questo importante risultato per la comunità di Villa Verde”.

Padre Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo della diocesi di Ales-Terralba, ha affermato: “Domenica sarà un momento forte per la comunità ecclesiale di Villa Verde, ma per tutta la diocesi. Come sempre, quando si costruisce una nuova chiesa ci sono diversi desideri ed aspettative. La nuova chiesa di Villa Verde si presenta con un disegno certamente elegante, sobrio, dinamico e molto moderno, al quale i fedeli e gli abitanti pian piano si abitueranno”.



