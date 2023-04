Stamane il capitano della Dinamo Sassari Jack Devecchi ha annunciato che a fine stagione si ritirerà dal basket giocato. Lo ha fatto in conferenza stampa, affiancato dal patron Stefano Sardara.

“Dopo più di 30 anni con la palla a spicchi tra le mani, 17 dei quali in maglia biancoblu mi sembra giusto, ho preso questa scelta con il sorriso sulle labbra” ha spiegato Devecchi.



La regular season chiuderà con due partite che hanno un sapore particolare. “Domenica affronteremo Reggio Emilia che ci ha fatto provare l’emozione più forte in questi anni, siamo riusciti ad alzare lo Scudetto, la coppa alzata dall’ex capitano Vanuzzo. L’ultima sarà Milano, ci sono sempre state tante battaglie però per me è ancora più particolare perchè proprio vent’anni fa, nell’aprile 2003 io ho esordito con la maglia di Milano”.

Il pensiero va al passato felice. “Sono state tante stagioni importanti, lunghissime, piene di vittorie e sconfitte e tanto sudore, più vittorie che sconfitte per fortuna. Volevo semplicemente ringraziare, chiedo già scusa in anticipo se dimenticherò qualcuno ma mi prenderà un po’ l’emozione perchè è un momento un po’ particolare”.



Ora rimarrà a Sassari. “Sì, a Sassari ho preso casa, sono sassarese, è diventata ormai casa mia. Fino a qualche anno fa ancora lo era al 90%, ma ormai è casa, ho una compagna che è di qua quindi rimarrò qua. Poi la mia seconda pelle è biancoblu”.

