Questa mattina il Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis ha ricevuto in visita di cortesia, presso il Palazzo del Governo, l’Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani in Italia Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, accompagnato nell’occasione dal Console Onorario degli Stati Uniti Messicani a Cagliari Renato Chiesa. Il Diplomatico, in Sardegna per l’inaugurazione ufficiale del Consolato degli Stati Uniti Messicani di recente istituzione nell’Isola, ha mostrato ampio apprezzamento per il contesto territoriale isolano e per le sue molteplici peculiarità.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, sono state trattate tematiche di interesse generale e approfondite le opportunità per le imprese isolane nel contesto dei rapporti commerciali tra Italia e Messico, sottolineando i positivi rapporti e la consolidata amicizia che uniscono i due Paesi.

E’ stato, altresì, evidenziato come il Messico sia il primo tra i paesi extraeuropei membri del G20 ad avere una rappresentanza diplomatica in Sardegna, cosa questa che rappresenta un’importante occasione di reciproca conoscenza e di arricchimento culturale sulle potenzialità di cooperazione.

L’incontro è stato anche l’occasione per uno scambio di opinioni sugli elementi che accomunano Sardegna e Messico, due terre che hanno conosciuto la dominazione spagnola e l’emigrazione, ma unite anche da tradizioni culturali affini.

Ulteriori argomenti di discussione sono risultati essere quelli legati alla situazione economica nelle due realtà ed agli eventuali programmi di sviluppo congiunto di attività scientifiche e culturali per potenziare il comparto economico e turistico.

Il Diplomatico ha, infatti, espresso grande ammirazione per le peculiari bellezze naturalistiche e storico-artistiche dell’Isola e ha sottolineato che la comunità messicana risulta ben inserita nel contesto territoriale italiano e, nello specifico, in questo ambito provinciale, sebbene numericamente esigua.

L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio di doni. L’Ambasciatore ha offerto al Prefetto alcune pubblicazioni sulla storia, sulla cultura e sul paesaggio del Messico mentre il Prefetto ha donato una targa con l’effige della facciata del Palazzo Regio come simbolo di stima e fratellanza tra i due Paesi.

L’Ambasciatore ha ringraziato il Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta, con l’auspicio da parte di entrambi a collaborare per rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi e supportare i processi di cooperazione nel settore commerciale e culturale, favorendo ulteriori momenti di confronto e condivisione, anche per il tramite del Console Onorario designato, Renato Chiesa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it