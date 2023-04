Brutte notizie per gli automobilisti cagliaritani. Il rincaro dell’Rc Auto iniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare.

Lo evidenzia l’Osservatorio di Facile.it.

In appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Cagliari per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 16,7% arrivando a 467,70 euro. Sebbene l’incremento sia il più basso registrato nella regione, l’area risulta essere quella della Sardegna dove, a marzo 2023, assicurare una vettura costava di più.

L’aumento delle tariffe medie rilevato nell’ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province sarde: a segnare l’incremento più consistente è Nuoro (+24,7%, 459,22 euro), seguita da Sassari (+24,5%, 455,87 euro). Rincari inferiori alla media regionale, invece, per Oristano (+17,5%, 381,91 euro) e Cagliari (+16,7%, 467,70 euro).

