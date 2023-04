“La passeggiata che collega il Lazzaretto al porticciolo di Sant’Elia è ancora un cantiere abbandonato con spazzatura nei gazebo in cemento, transenne e lampade distrutte. La zona di notte è completamente al buio e quindi pericolosa per chi si accinge a fare una passeggiata. Una visione desolante al quale si aggiungono i cantieri bloccati del porticciolo”. Lo denuncia Valerio Piga (Difensori della natura Cagliari) che non manca di bacchettare la Giunta comunale.

“Proprio il sindaco Truzzu, alla presentazione del progetto in loco, aveva garantito ed “annunciato” che i lavori sarebbero terminati nel giugno 2022. Per non parlare della zona dove è presente il cantiere eterno del ponte ciclopedonale ancora chiuso da anni. Anche in questo caso la giunta comunale annunciò, negli anni, l’apertura “a breve” in varie occasioni”.

