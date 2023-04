“Come parlamentare e cittadino di Cagliari ritengo doveroso chiedere al sindaco Paolo Truzzu, sicuramente consapevole del gravissimo danno arrecato alla città dalle scelte della Giunta regionale, cosa stia facendo perché il governo guidato dalla presidente del suo partito agisca perché l’evento possa ancora tenersi in città, e cosa stia facendo lui stesso perché sia scongiurato il rischio che il Team Luna Rossa abbandoni Cagliari e la Sardegna. La squadra italiana infatti è basata e si allena da anni nelle acque del golfo di Cagliari”.

Il Senatore del Partito Democratico Marco Meloni ha depositato un’interrogazione urgente indirizzata al Ministro Salvini in merito alle dichiarazioni rilasciate sul sostegno alla candidatura di Brindisi per la tappa delle World Series America’s Cup.

Dopo la scoperta del ritiro della candidatura di Cagliari per l’evento preparatorio della Coppa America di vela, Brindisi si è fatta avanti. “Se dovesse proseguire l’iter, auguriamo certamente fortuna alla candidatura di Brindisi, che nei giorni scorsi ha anche incassato il sostegno del vicepremier Salvini e la promessa di proporre al Governo di aderire al comitato promotore dell’evento. Sarebbe interessante capire se lo stesso impegno è stato profuso per la candidatura di Cagliari”, dichiara il Senatore Meloni. Nell’interrogazione urgente, infatti, il parlamentare sardo del PD intende sapere dal vicepremier Salvini se anche la candidatura di Cagliari a tappa delle World Series era conosciuta e appoggiata dal Governo, perché “non ci risulta alcuna proposta né si hanno mai avuto notizie di iniziative di sostegno intraprese dal Governo per supportare la Regione e la città di Cagliari nell’organizzazione dell’evento”, continua il Senatore Meloni. “Ma oltre a ciò che posso chiedere da senatore di opposizione al governo, come parlamentare e cittadino di Cagliari ritengo doveroso chiedere al sindaco Paolo Truzzu, sicuramente consapevole del gravissimo danno arrecato alla città dalle scelte della Giunta regionale, cosa stia facendo perché il governo guidato dalla presidente del suo partito agisca perché l’evento possa ancora tenersi in città, e cosa stia facendo lui stesso perché sia scongiurato il rischio che il Team Luna Rossa abbandoni Cagliari e la Sardegna”. La squadra italiana infatti è basata e si allena da anni nelle acque del golfo di Cagliari.

Conclude poi il Senatore Meloni: “Sulla rinuncia e sul silenzio della Destra al governo della Regione andremo in fondo perché tutto è coperto da una incomprensibile patina di silenzio irresponsabile, se non complice”.

