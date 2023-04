Mancano sempre meno gare al termine del campionato di Serie B e il Cagliari è certo di poter fare i playoff promozione, a meno di un crollo. Sicuramente dovrà contendersi l’unico posto per la salita con Bari, Sud Tirol, Pisa, Parma e una tra Reggina, Palermo e Modena.

Ma il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco non ha dubbi. Intervistato da Tuttomercatoweb ha indicato i rossoblù come favoriti. “I playoff sono un tormentone e una lotteria incredibile. Il Cagliari per l’esperienza e la sagacia del tecnico è favorita. C’è anche il Parma e dico pure il Bari. Anche se il sesto senso mi dice Cagliari”.

