Le Regionali del 2024 si avvicinano e i partiti si stanno muovendo per intessere rapporti e valutare le prospettive future. In tutta la Sardegna si guarda con un occhio di riguardo al Movimento 5 Stelle ed in particolare all’attivismo di Alessandra Todde.

Da settimane sta presenziando a diversi eventi politici in tutta l’Isola. Nel corso delle prossime amministrative, poi, si giocherà tanto col sostegno a Diego Corrias come candidato sindaco ad Assemini.

La parlamentare sarda, secondo i ben informati, starebbe sondando il terreno per convincere alcuni partiti a sostenere la propria candidatura a Presidente della Regione. Un sogno neanche tanto nascosto, visto che da diversi mesi circola la voce che la Todde ambisca al ruolo.

Però in questo periodo, la prospettiva si starebbe facendo più concreta. Il Movimento sta portando avanti un dialogo serrato con diverse forze politiche (Sinistra Futura, Demos, Socialisti, Sinistra Italiana) per valutare la possibilità di andare alle urne con un cartello elettorale diverso da quello auspicato dal Pd.

Ecco perché alle Regionali potrebbero esserci in contrapposizione due centrosinistra diversi. Ma la Todde non correrebbe per arrivare terza. Anzi si starebbe già preparando per una lunga e importante campagna elettorale in cui battere paese per paese la Sardegna.

