“Il sostegno ancora una volta espresso dal governo attraverso la ministra Annamaria Bernini, che alla Camera dei deputati ha illustrato le potenzialità del progetto parlando di ‘messa in sicurezza’ dell’iter più corretto per la realizzazione dell’Einstein Telescope grazie alla conversione del decreto legge-Pnrr che ha dato assoluta priorità a ET rispetto ad altri tipi di attività compresa la realizzazione di parchi eolici, conferma la strategicità del progetto per la Sardegna, per l’Italia e per l’Europa intera”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas, esperimendo parole di apprezzamento per il sostegno dimostrato dal governo, che, accompagnando le azioni della Regione, sta attivamente e concretamente supportando la candidatura italiana per la realizzazione dell’osservatorio di onde gravitazionali di quarta generazione a Sos Enattos.

“Abbiamo avuto l’occasione di mostrare alla ministra le caratteristiche del posto un mese fa nel corso della sua visita a Lula e insieme abbiamo constatato l’unicità del sito, condividendo la necessità di fare quanto in nostro potere per assicurare all’Europa che non c’è altro sito dalle potenzialità e caratteristiche naturali che possa competere con Sos Enattos – ha proseguito il presidente -. La Sardegna ha una grande occasione, lo abbiamo capito fin da subito decidendo di scommettere su questo grande investimento, che per i prossimi 30 anni avrà l’unicità di attrarre tutte le comunità scientifiche del mondo verso di noi. Et – ha concluso il presidente Solinas – sarà uno straordinario attrattore che non è più solo turistico, legato quindi all’economia delle coste, ma che riuscirà a restituire alle zone dell’interno l’immagine di un ecosistema favorevole per gli investimenti in termini di ricerca, innovazione, sviluppo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it