Una grande rivincita per Martina Floris, la giovane 21enne trans scartata a lavoro in un noto ristorante in centro a Cagliari per il suo orientamento sessuale.

Oggi la ragazza, originaria di Carbonia, ha trovato ben due locali disposti ad assumerla.

“Sono felicissima – racconta Martina all’Ansa – perché è assurdo che nel 2023 si venga ancora valutati, e scartati, per il genere e non per il curriculum e le proprie competenze”. E aggiunge: “Servirebbe un cambio culturale”.

