“È stata sgomberata ed ora è in fase di pulizia l’area alle porte di Cagliari antistante il porto. La zona è stata ripulita da tende, relitti d’auto, immondizia. A breve saranno in azione gli idranti per una sanificazione e per eliminare tracce di escrementi e urina”. Lo annuncia soddisfatto il presidente della Commissione Sicurezza al Comune di Cagliari, Marcello Polastri che ringrazia la Polizia Locale di Cagliari tutte le altre forze dell’ordine, al Sindaco e al Prefetto per aver sgomberato la baraccopoli di viale la Playa e via Riva di Ponente a Cagliari.

“Alla vigilia di Sant’Efisio e nel giorno in cui si festeggia Sa Die de Sa Sardigna giunge questo intervento di sensibilità per il decoro, l’igiene, i diritti umani poiché gli occupanti dell’area hanno avuto equa assistenza e al tempo stesso, una sistemazione temporanea prima di rientrare nelle proprie località di provenienza oppure una integrazione in terra sarda”, conclude Polastri che sulla baraccopoli di viale La Playa aveva depositato un ordine del giorno al Consiglio comunale, dal quale sono già scaturite le necessarie azioni come quelle odierne.

