Desirè Manca prossima candidata alla Presidenza della Regione? È quanto spuntato fuori, all’improvviso, attraverso una petizione online portata avanti da un comitato interno al Movimento 5 Stelle.

Un tempismo particolare, proprio ora che avanza la candidatura di Alessandra Todde – ex viceministra in quota 5 Stelle. Su questo lancio si sta giocando l’abilità politica di Ettore Licheri, da tempo numero 2 del Movimento in Sardegna.

Nella petizione si legge: “Abbiamo visto con quanta caparbietà, con quanta determinazione porti avanti un’idea di Sardegna unica ed unita ed abbiamo apprezzato il tuo mettere al centro dell’azione politica i sardi ed il loro benessere”.

Al momento, la petizione non sta riscuotendo grande successo: dopo 24 ore non è stato ancora raggiunto l’obiettivo minimo delle 100 firme.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it