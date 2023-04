Si è riunita a Oristano la direzione regionale del Partito Democratico. Una occasione per il gruppo sardo per definire il percorso da avviare in vista delle prossime Regionali.

All’unanimità è stata votata la nuova segreteria regionale proposta dal segretario Piero Comandini. Tanti i nomi noti, diverse le new entry. Ecco la lista completa:

Roberto Deriu

Daniele Reginali

Davide Burchi

Dolores Lai

Davide Carta

Anna Maria Busia

Massimo Pintus

Francesco Lilliu

Enzo Strazzera

Laura Pisano

Isabella Murtas

Luca Mereu

Maria Anna Camedda

Efisio De Muru

Alessio Frau

