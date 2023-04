Sono oltre 300 le associazioni che attendono il bando per poter presentare la domanda di contributo (per il quale è previsto uno stanziamento annuale di 700 mila euro). Senza non possono programmare le attività annuali. Lo denuncia il consigliere regionale Antonio Piu.

“Solo ieri abbiamo celebrato Sa Die de Sa Sardigna in cui si onorano la cultura e la storia millenaria della nostra Isola e a far parte della nostra identità c’è anche la musica popolare. Ma ad oggi la Regione non ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso annuale per i contributi previsti dalla legge regionale 64 (del 18 novembre 1986). Di cui possono beneficiare le associazioni che si occupano della promozione delle attività musicali popolari sarde” specifica Piu.

Tra loro ci sono complessi musicali bandistici, gruppi strumentali di musica sarda, gruppi corali polifonici, gruppi folcloristici isolani. La mancata definizione del sostegno inciderà sulla programmazione delle attività di oltre 300 organismi dell’intera regione.

Il consigliere di Europa verde ha depositato un’interrogazione firmata con i colleghi del gruppo Alleanza rosso-verde. Intendono conoscere le motivazioni della mancata pubblicazione dell’Avviso e quali siano le misure che intendono intraprendere.

