Lo scorso 24 aprile il locale del litorale quartese era stato teatro di una rapina aggravata ai danni di un giovane e di un’aggressione nei confronti di un minorenne. Anche nella giornata di Pasquetta un avventore era stato aggredito e picchiato nei pressi dello stesso locale a seguito della quale ha riportato diverse lesioni.

Inoltre il locale, anche durante la trascorsa estate è stato parecchie volte oggetto di segnalazioni di episodi delittuosi e di richiesta di aiuto per asserite aggressioni da parte di altri frequentatori malintenzionati con diversi interventi di pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Per questo motivo oggi il Questore di Cagliari ha disposto la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per quindici giorni. La decisione è stata adottata sulla base delle ricostruzioni effettuate dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa.

Gli episodi criminosi sono al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile. Intanto, la temporanea chiusura del locale disposta dal Questore impedirà il protrarsi della situazione di pericolosità sociale.

