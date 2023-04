Due giorni fa, Giacomo Devecchi – capitano della Dinamo Sassari – ha annunciato il ritiro dopo 17 anni di basket in Sardegna.

Il cestista è cugino dell’ala della nazionale e della NBA Danilo Gallinari. Che ne ha tessuto le lodi sui social.

“Leggendario, unico, il compagno di squadra che tutti vorrebbero avere. Peccato non aver giocato insieme in nazionale.

In quanto ministro della difesa pensavo ti buttassi in politica e invece… in bocca al lupo per la tua prossima avventura grande Jack”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it