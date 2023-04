Sarà di nuovo in parte visitabile l’Anfiteatro Romano di Cagliari. I lavori di messa in sicurezza della rampa di accesso sono stati ultimati, pertanto sarà consentito visitare parte del momento cagliaritano.

Il lavoro appena concluso si inserisce in un più ampio intervento che porterà ad una completa fruizione del sito, e che è attualmente in fase di progettazione a cura del Servizio Lavori Pubblici, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna.

