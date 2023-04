Due persone sono rimaste ferite a Cagliari a seguito di un violento scontro frontale tra auto avvenuto in viale Ciusa. In corso gli accertamenti per capire la dinamica e chi abbia invaso l’altrui corsia.

I due feriti sono stati soccorsi e trasportati al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato col codice rosso. Le due auto sono completamente distrutte.

