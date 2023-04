Tantissima ilarità e polemiche sono scattate sui social a seguito di un articolo di Repubblica che per esaltare il mare di Ostia lo ha paragonato alla Sardegna.

L’articolo è arrivato a seguito della certificazione dell’Agenzia regionale di protezione ambientale che ha sancito la qualità del mare di Ostia. Le acqua sono state classificate come “eccellenti”.

Sul profilo Facebook di Repubblica sono arrivati una marea di commenti. Ne riportiamo alcuni:

“Insomma, io sono in questo momento nella spiaggia di Ostia, senza nulla togliere per carità, ma potessi postarvi una foto vedreste che non è esattamente come descritto nell’articolo”

“Ostia come la Sardegna? Ma daiiiii non scherziamo, a Ostia il mare può essere pulito in questo periodo, poi ne riparleremo in piena stagione balneare. Per favore non fate paragoni da fantascienza, la Sardegna ha un mare unico nel suo genere, con sabbia bianca e finissima in gran parte delle sue spiagge. Andate a vedere e poi fate i paragoni. A proposito io sono nato a Ostia, così tanto per essere precisi.”

“La Sardegna non è paragonabile ha un orogenesi unica ,un mare meraviglioso, è un discorso inutile e ameno .Sono Romano”

“In effetti come tanti altri italiani ero indeciso se quest’estate andare in Sardegna o a Ostia. Adesso finalmente non ho più dubbi: Sardegna!”

“Ma chi li fa sti paragoni abito ad Ostia e la amo ma mi dispiace la Sardegna è Sardegna per favore non la paragoniamo”

“Ostia come la Sardegna lo può scrivere solo uno che non è mai stato in Sardegna”

”Da romana vi dico lasciate perdere il paragone con la Sardegna che è ineguagliabile, che poi il nostro mare di Osta sia pulito è un’altra storia!”

“Ostia come la Sardegna…ma ci siete mai stati in Sardegna?!? Secondo me manco in cartolina l avete mai vista la Sardegna…fate i bravi su!”

”Ostia come la Sardegna” e niente, fa già ridere così”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it