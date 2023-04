La Polizia di Cagliari ha tratto in arresto in flagranza due giovani, un 28enne ed una 22enne, per il reato di rapina impropria in concorso.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in un supermercato di Cagliari. I due giovani sono stati sorpresi da un addetto alla vigilanza mentre asportava della merce.



Per sfuggire al vigilante, la ragazza lo ha colpito al volto per consentire al compagno di darsi alla fuga. La coppia si è nascosta nel vicino distributore di benzina, dove è stata scoperta e bloccata dagli agenti della Squadra Volante. Hanno anche recuperato la merce asportata, per un valore di circa 100 €.

I due giovani sono stati accompagnati nei locali della Questura in stato di arresto. A seguito dell’udienza per direttissima il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.

