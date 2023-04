Una bella sorpresa al Microcitemico di Cagliari nella giornata odierna. Laura Pausini è tornata a visitare i piccoli pazienti dell’ospedale.

Molto sorridente si è presentata nel reparto, ha fatto le foto con tutti e parlato con gli operatori dell’ospedale. La visita è stata testimoniata dall’associazione Asgop.

La Pausini è in Sardegna per un mini tour nelle radio locali per promuovere le prossime date in giro per l’Italia.

