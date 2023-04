Tre punti fondamentali per il Cagliari contro la Ternana, con un capolavoro di Claudio Ranieri che ha cambiato la gara in corso. Un successo è importante in ottica playoff e nella rincorsa al quarto posto.

Sulla partita. “Tutto l’apporto della squadra è stato determinante. Siamo partiti bene, poi preso il gol, ho rivisto i fantasmi di Parma. Non capisco perché ci succeda. Nel secondo tempo ho deciso di cambiare e con Luvumbo abbiamo avuto velocità in attacco. Abbiamo avuto 4 nitide occasioni da gol nella ripresa”.

La decisione di cambiare all’intervallo. “Ho detto ai ragazzi di stare calmi, che avremmo ripreso la partita. Ringrazio tutti i subentrati perché hanno cambiato il senso della partita”.

Sul finale di stagione. “Ci sarà da soffrire fino alla fine. Questo è un successo che ci dà ottime prospettive. Vincere oggi significa mettere mezzo piede nei playoff”.

