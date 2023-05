Non si placano le polemiche sulla nuova segretaria del PD, Elly Schlein, in seguito all’intervista rilasciata dalla stessa alla rivista di moda Vogue.

Tante le critiche per una sua presunta vicinanza all’ambiente radical chic in barba alle dichiarazioni fatte fresca di nomina relative al salario minimo, parità di genere e nuove generazioni.

Sulla questione interviene ironicamente anche la scrittrice Michela Murgia, che in una story sul suo profilo Instagram posta uno screenshot di una conversazione WhatsApp con Elly Schlein.

Argomento di “discussione” è sul brand di beauty Lalique. “Ti dico solo che qui anche il sapone in bagno è dentro a dispencer di Lalique”, scrive Murgia in viaggio sull’Orient Express intenta a scrivere un pezzo, come fa sapere la stessa. “Cos’è Lalique?”, risponde Schelin, a conferma della poca conoscenza della nuova leader dei dem in tema di prodotti di lusso.

La conversazione viene subito immortalata dalla scrittrice sarda con un commento ironico: “Questa sarebbe la donna che da dieci giorni stanno provando a far passare come radical chic”.

