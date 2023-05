Un giovane è stato arrestato ieri sera per una furto a Cagliari. Presente fuori da un ristorante in via Sardegna, ha rubato la borsetta dell’ex assessora di Assemini Ivana Serra.

Il ladro è stato rincorso dal compagno dell’assessora e dall’ex sindaco Mario Puddu per via Barcellona, e bloccato grazie anche all’aiuto di un passante. Dopo di che è stato consegnato alla polizia di Cagliari che lo ha arrestato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it