La sera del 1° maggio ha rubato una borsetta ad una donna che si trovava in un ristorante nel quartiere della Marina. Dopo aver afferrato la refurtiva si è dato alla fuga, ma è stato bloccato poco dopo grazie l’intervento di un passante, allarmato dalla richiesta di aiuto della donna. Nel frattempo, gli agenti della Squadra Volante, ricevuta la segnalazione, lo hanno raggiunto, identificato e sottoposto al controllo.

Si tratta di un 25enne noto alle forze dell’ordine per altri precedenti di Polizia, che è stato accompagnato negli uffici della Questura in stato di arresto per il reato in flagranza di furto aggravato. A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.

