Per ragioni di antipatia il 1° marzo scorso aveva forato le gomme dell’auto di un ex collega senegalese di 43 anni. Non pago, una settimana fa, aveva dato fuoco alla stessa auto, che veniva utilizzava dalla fidanzata sarda dello straniero. Fino a quando i Carabinieri di Dolianova lo hanno incastrato attraverso un’analisi accurata di molte delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire la vicenda.

Così ieri a Dolianova, a conclusione di accurate indagini, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento e minaccia aggravata un 55enne operaio del luogo, già noto per precedenti vicende giudiziarie. Lo stesso denunciato è stato anche ritenuto responsabile di aver recapitato il 4 marzo scorso alla vittima un biglietto anonimo, recante frasi ingiuriose a sfondo razzista e minacce, rinvenuto dalla donna nella propria cassetta delle lettere.

