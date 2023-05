Con una condotta di guida imprudente ha perso il controllo della propria Renault Clio e ha impattato ben tre veicoli, per poi darsi alla fuga. Prima ha colpito frontalmente un Fiat Doblò, condotto da un 22enne operaio di Lunamatrona, provocando lievi lesioni all’autista e danni per circa 7.000 euro al mezzo, nonché una Opel Corsa e una Dacia Sandero che si trovavano parcheggiate a bordo strada, con danni di circa €1000 per ogni mezzo.

Così ieri a Sanluri i Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per fuga a seguito di sinistro, provocato con omissione di soccorso e lesioni stradali, un 38enne operaio marocchino, già noto per precedenti vicende giudiziarie.

Dopo i controlli di rito l’uomo è stato altresì segnalato alla Prefettura di Cagliari per un poker armonico di violazioni al codice della strada: guida senza patente, guida di veicolo con revisione scaduta, guida di veicolo senza copertura assicurativa e velocità non commisurata alle condizioni del luogo e del traffico.

