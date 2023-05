Momenti di paura in viale Poetto, a Cagliari, dove un’auto ha preso fuoco durante la marcia.

L’episodio è avvenuto questa mattina a ridosso dell’incrocio con via S’Arrulloni.

Da quanto si è appreso, dal cofano ha iniziato a uscire del fumo, dopodiché si sono accese le fiamme probabilmente per un guasto al motore.

Il conducente è sceso per tempo. Non c’è stato nessun ferito.

Sul posto i Vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo. Presente anche la Polizia Locale per gestire il traffico, in forte rallentamento così come le linee 3, 5, 6, PF e PQ del Ctm.

