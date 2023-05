Cinque aree tematiche alle quali si aggiunge la sezione dedicata ai quartieri della città, nuove funzioni come “Salta la folla” e “Diario di viaggio”, percorsi guidati, schede di approfondimento, un calendario personalizzabile con gli appuntamenti suddivisi giorno per giorno. Il tutto con l’obiettivo di rendere il capoluogo sardo più semplice da visitare, più attrattivo e maggiormente vivibile. Per i turisti ma anche per i cagliaritani che vogliono scoprire fino in fondo la loro città.

Questo è tanto altro è racchiuso nel “contenitore” virtuale del nuovo portale istituzionale del Turismo di Cagliari che offrirà un valido strumento per tutti coloro che, residenti o turisti, vogliano scoprire ogni angolo della città.

Nato dalla cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, grazie al riuso del portale del turismo del Comune di Firenze, e finanziato con i fondi PON Metro 2014-2020 il nuovo portale si arricchirà presto anche della relativa App che permetterà un più semplice utilizzo sugli smartphone. In un sistema che permetterà di avere a portata di mano Musei, eventi, itinerari e tanto altro in una sorta di porta d’ingresso alla città.

“Siamo partiti – ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu nel corso della conferenza stampa di presentazione del portale – dal sito di Firenze, in un accordo tra amministrazioni, per poi arricchirlo delle notizie sulla nostra città. C’è stato un grande lavoro sinergico dei vari servizi del Comune per caricare notizie e informazioni importanti. Con l’obiettivo di mettere in mostra eventi, spazi culturali e tutto quanto potesse essere di interesse non solo a chi viene in vacanza a Cagliari. Abbiamo voluto fornire un servizio a chi sta pianificando una vacanza qui da noi ma anche agli operatori economici che operano in città”.

Informazione, utilità e promozione sono le parole chiave messe in evidenza nel corso dell’incontro con la stampa al quale, oltre al sindaco Truzzu, hanno preso parte gli assessori Alessandro Guarracino (Innovazione Tecnologica) e Alessandro Sorgia (Turismo), il presidente della Commissione Innovazione Tecnologica, Raffaele Onnis, i dirigenti Riccardo Castrignanò e Alessandro Cossa, e il Client Manager di Almaviva, Roberto Cotza.

“Era necessario – il pensiero dell’assessore Guarracino – trovare uno strumento per dare servizi alla mole di persone che si riversa continuamente in città. Servizi per i turisti ma utili anche nella vita quotidiana dei cittadini. E speriamo di aver trovato la soluzione giusta con una piattaforma che è molto agile, facilmente fruibile e sbilanciata verso lo smartphone che ormai è diventato uno strumento indispensabile”.

Il portale sarà personalizzabile grazie all’accesso garantito con lo SPID che permetterà di sfruttare al meglio tutte le potenzialità dello stesso. Che poi verrà completato dall’App che metterà a disposizione anche strumenti legati alla geolocalizzazione come il “Salta la folla”, utile per indicare le zone della città particolarmente affollate e quindi creare percorsi alternativi.

“Sono certo – ha aggiunto l’assessore Sorgia – che questo strumento rappresenterà un investimento importante sia in chiave di ottimizzazione dei canali ma anche sul ritorno economico in città. Troppo spesso assistiamo ad un’offerta turistica non disciplinata, non integrata. Invece soprattutto grazie all’App si avranno dei servizi integrati che permetteranno sia al turista che al cittadino di apprezzare ancora di più Cagliari”.

“Possiamo dire che – il commento di Raffaele Onnis – oggi l’idea diventa realtà. Sarà un supporto importante per gli utenti della città, uno strumento di orientamento ma soprattutto una base di partenza per un potenziamento futuro di questo servizio in un’ottica di innovazione tecnologica, come il servizio di audio-guida geolocalizzata oppure quelli legati alla realtà virtuale”.

Un primo, grande, passo è stato fatto per rendere Cagliari sempre più moderna, tecnologica e aperta alla sua vocazione turistica. Che inevitabilmente avrà ripercussioni anche su chi vive la città tutti i giorni.

“Siamo all’interno di un processo di innovazione digitale – ha concluso Roberto Cotza di Almaviva – che con lo strumento di comunicazione online ha lo scopo di fornire informazioni utili e itinerari per ogni tipo di attrazione che questa città offre”.

