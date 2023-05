C’è anche la compagnia cagliaritana Lucido Sottile tra le otto produzioni del teatro italiano selezionate per la decima edizione di In Scena! Italian Theater Festival NY, evento di teatro italiano organizzato da Kairos Italy Theatre e KIT Italia insieme a Casa Italiana Zerilli-Marimò at NYU.

“DDD! Donne donnette e donnacce” scritto e diretto da Tiziana Troja sarà presentato a New York venerdì 12 maggio alle 18 negli spazi di Casa Italiana Zerilli-Marimò e domenica 14 alle 18.30 al Vino Theater.

Lo spettacolo, una commedia autoironica e brillante con finale a sorpresa, porta in scena due attrici, interpretate da Michela Sale Musio e Tiziana Troja, che compongono un duo comico sull’orlo di una crisi di nervi mentre tentano di riproporsi in un nuovo progetto artistico tra confidenze, rivalità, ipocrisia, cliché e colpi bassi del mondo dello spettacolo. In scena anche Angelo Trofa, Valentina Fadda e Michele Sarti, i costumi di Filippo Grandulli, le musiche di Davide Sardo.

La compagnia cagliaritana di Michela Sale Musio e Tiziana Troja, nata a Cagliari ventuno anni fa, torna dunque a New York dopo la partecipazione all’edizione 2018 di In scena!.

Oggi è stata scelta insieme ad altre sette per raccontare il teatro italiano al festival newyorkese, che già dalla sua prima edizione è stato inserito come evento ufficiale dell’Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, del Ministero degli Affari Esteri e dell’Ambasciata italiana a Washington, D.C.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it