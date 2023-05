Un uomo di 40 anni è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere caduto col monopattino elettrico.

Il fatto è accaduto in via XX Settembre: l’uomo ha battuto violentemente la testa a terra ed è svenuto. Soccorso d’urgenza, è stato portato in ospedale dove è ricoverato in rianimazione.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.

