Luna Rossa resta a Cagliari, nel Golfo degli Angeli.

Nonostante le polemiche scaturite dall’annullamento dell’America’s Cup nel capoluogo sardo, il team di Max Sirena resterà in città con una nuova imbarcazione: l’AC 40, avvistata ieri nel molo Garau.

Ad immortalarla per primi il gruppi The Cup in Italy, che ha pubblicato la foto scattata da Ivo Rovira ACRecon sulla propria pagina Facebook. “Guarda guarda chi c’è. Ac40 Luna Rossa, tutta bianca”, scrivono nel post. Una gioia per i tanti affezionati cagliaritani.

