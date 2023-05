Si chiude questa sera il pellegrinaggio di Sant’Efisio: entro la mezzanotte il simulacro dovrà essere riportato nella chiesa di Stampace in modo da sciogliere per il 367esimo anno il voto al Santo che liberò Cagliari dall’epidemia di peste.

Alle 7.30 di questa mattina il cocchio ha lasciato la chiesetta di Pula dove era stato per tutta la notte per cominciare il viaggio di ritorno: dopo l’arrivo del simulacro a Stampace, in un clima di religioso silenzio, l’Alter Nos Roberto Mura comunicherà al sindaco Truzzu che il voto è stato sciolto anche quest’anno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it