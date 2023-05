Dopo aver gironzolato all’interno del centro commerciale Tecnomat, ad Assemini, si è impossessato di materiale elettrico e abbigliamento da lavoro per un valore complessivo di circa 415 euro. Dopo aver nascosto i vari oggetti nel proprio giubbotto, ha poi tentato di allontanarsi senza pagare il corrispettivo alle casse, venendo però bloccato da personale addetto alla sicurezza e dai Carabinieri, nel frattempo intervenuti su disposizione della loro centrale operativa di via Nuoro.

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine degli accertamenti intrapresi in virtù della denuncia querela presentata nel pomeriggio da un 55enne di Assemini, responsabile del punto vendita, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un trentenne di Carbonia, disoccupato e incensurato.

Tutta la merce è stata recuperata e restituita al gestore del punto vendita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it