Tutto è iniziato a febbraio 2021, quando l’autore di testi Marco Mura aveva denunciato per plagio e violazione dei diritti d’autore Marco Palumbo per la canzone “Quella notte non cadrà”, cantata e firmata dal figlio Paolo Palumbo, giovane malato di Sla, insieme ad Achille Lauro.

Secondo Mura, 34 anni di Nuoro, alcune parti del brano sarebbero state riprese identiche da una sua opera letteraria.

In seguito a una prima diffida formale, nel 2020, la canzone sarebbe rimasta sulle piattaforme digitali e sarebbero stati diffusi anche altri contenuti senza il suo consenso.

Così si è arrivati alla denuncia. Mura si è costituito parte civile in Tribunale a Oristano ed è assistito dai legali Andrea Cocco e Federico Cherchi.

Ora Marco Palumbo chiede di patteggiare e di convertire la pena in lavori socialmente utili.

Il processo è stato rinviato al prossimo 17 luglio.

