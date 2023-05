Ignazio Piras, 25 anni, avrebbe dovuto sostenere la prossima settimana le visite per entrare nella lista delle persone in attesa di trapianto di fegato. La sua vita però si è spenta prima.

Una infezione e una malattia rara, la glicenosi 1b se l’è portato via giovanissimo. Era ricoverato al San Francesco di Nuoro: le sue condizioni sono precipitate improvvisamente. Il primo maggio era andato in pellegrinaggio per fare un voto a San Francesco.

Un tragedia che ha coinvolto Nuoro, che hanno sostenuto sui social e dal vivo la propria vicinanza alla famiglia.

