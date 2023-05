Non può che essere più raggiante di così Claudio Ranieri: in un test probante in vista dei playoff, i suoi ragazzi hanno strapazzato il Perugia. E in conferenza stampa post partita esprime tutta la sua felicità ma anche il rispetto per gli avversari.

Analisi della gara. “Non c’è mai nulla di facile, l’abbiamo approcciata bene, sapevamo che c’era da soffrire e abbiamo portato a casa tre punti importanti, segnando e giocando bene”.

Grazie ai suoi ragazzi. “Stiamo lottando, ci stiamo preparando per i playoff, ce li giocheremo sapendo quanto siano difficili e incerti. Questi ragazzi posso solo ringraziarli, mi seguono alla lettera dall’inizio e dobbiamo continuare così”.

Ora c’è la felicità. “Oggi sembra tutto facile, siamo felici, ma prima della sfida l’ostacolo era tra i più probanti. Va dato merito ai miei calciatori perché non hanno mai indietreggiato, cercando di recuperare la palla alti senza accontentarsi, controllando bene i ritmi una volta in vantaggio e chiudendola ulteriormente quando abbiamo creato le occasioni giuste”.

