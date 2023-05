La serata di ieri a Perugia è stata splendida per il Cagliari ed in particolare per Marco Mancosu. Il talento rossoblù ha infatti segnato un gol da centrocampo meraviglioso che entra di diritto tra i migliori della storia della Serie B.

Si può vedere qui:

MA CHE COSA HA FATTO MARCO MANCOSU 😳 pic.twitter.com/QV3rJ6oH8O — Lega B (@Lega_B) May 6, 2023

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it