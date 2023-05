“Il 2024 sarà l’anno delle Isole, così fu deciso nel 2022 al Parlamento Europeo ed è per questo che la nostra azione politica sarà quella, anche grazie all’aiuto del Governo e dei nostri rappresentanti del gruppo FdI – Conservatori Europei, di far riconoscere la necessità di una normativa specifica per i trasporti da e per le Isole”.

Lo ha affermato Salvatore Deidda, Deputato FdI e Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati durante l’intervento nella giornata conclusiva della scuola di formazione dei Riformatori sardi.

“Abbiamo già inserito nel parere trasmesso dalla nostra Commissione Trasporti sui Corridoi Ten T, la richiesta di deroghe e norme specifiche sul trasporto aereo e marittimo, tenendo conto del riconoscimento del principio di insularità introdotto nella nostra Costituzione. Riguarda la Sardegna, la Sicilia ma anche le cosiddette Isole minori. È necessario per i residenti ma anche per gli emigrati, chi studia e lavora”.

