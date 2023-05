Sassari, pugno in faccia all’autista dell’Arst che finisce in ospedale

L’episodio si è verificato in pieno giorno, verso le 12,30, in via Padre Ziranu, al capolinea degli autobus extraurbani dove erano presenti tantissime persone