In una intervista al Corriere della Sera, la scrittrice e intellettuale Michela Murgia ha rivelato di vivere un brutto male. In un passaggio ha anche espresso la volontà di voler vedere il momento in cui non ci sarebbe più stata Giorgia Meloni al governo.

La premier ha risposto alla Murgia attraverso i suoi canali social con un post di incoraggiamento.

“Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!”.

