“Ci vogliono spalle larghe e testa alta per continuare a portare avanti con forza ciò in cui crediamo. Non smetto mai di rammaricarmi per le intimidazioni e gli attacchi rivolti ai sindaci e alle sindache della Sardegna”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Paola Secci intervenendo a Serdiana all’incontro congiunto con l’Unione dei Comuni del Parteolla.

I sindaci si sono riuniti a distanza di una settimana dall’atto intimidatorio rivolto contro Maurizio Cuccu, primo cittadino di Serdiana che nella notte di sabato 29 aprile ha trovato incendiata la sua auto, parcheggiata di fronte a casa.

“Noi sindaci siamo sempre in prima linea e in costante contatto con i cittadini e spesso ci troviamo a subire vili atti intimidatori, alcune volte anche più gravi. In certi momenti siamo oggetto di scherno sui social. Oggi porto la solidarietà e la vicinanza in rappresentanza dei 377 comuni della Sardegna. Non abbiamo intenzione di farci intimorire andiamo avanti forti dello spirito di servizio che da sempre ci contraddistingue”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it