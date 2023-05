Un mendicante di 50 anni è stato trovato morto in una aiuola di via Liguria a Cagliari. L’uomo sarebbe morto per cause naturali. A trovarlo un passante.

Immediato l’arrivo del 118 ma non è stato possibile far nulla per rianimarlo. Senza fissa dimora, le sue condizioni erano da tempo precarie.

Sul posto la polizia per i rilievi di legge.