Tanta paura a Cagliari nel pomeriggio per un albero che, in via Sonnino, si è spezzato ed è caduto in strada. Coinvolto un bus del Ctm.

Singolare la dinamica: il bus si è avvicinato al marciapiede per far salire un disabile in carrozzina, quando con lo specchietto ha urtato l’albero che sporgeva sulla via. Questo, in condizioni rivelatesi disastrose, si è spezzato ed si è abbattuto sulla strada.

L’albero, cadendo, ha mandato in frantumi la veletta di vetro sulla quale viene indicata la linea del mezzo.

